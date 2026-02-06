Обвиняемую в нападении на экс-жену главреда "Ермак-Медиа" оставили в СИЗО

Ксении Владимировой, обвиняемой в пособничестве в покушении на заказное убийство бывшей жены главреда "Ермак-Медиа", не стали менять меру пресечения.

Ранее Орджоникидзевский районный суд отправил обвиняемую в СИЗО по 11 марта 2026 года. Ее адвокат подал на постановление апелляционную жалобу, в которой просил для своей подзащитной меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, не нашел основания для вмешательства в судебный акт. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

Инцидент произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. После именно она рассказала, что за нападением мог стоять ее экс-супруг Николай Ермаков. Медиаменеджера также задержали и отправили в СИЗО.

По версии следствия, Ермаков привлек к нападению подельников - Ксению Владимирову и Эдуарда Середюка. Обоих отправили в СИЗО до 11 марта 2026 года. Ранее адвокат Середюка также пытался обжаловать меру пресечения, но тоже безуспешно.