Игорь Седов поможет решить проблему с вывозом мусора жителям Астрахани

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов провел встречу с жителями улицы Авангардная в Трусовском районе.

Жители в ходе встречи подняли проблему по вывозу мусора. На данный момент люди здесь остались без привычной системы бестарного вывоза мусора, при этом ближайшая контейнерная площадка находится на удаленном расстоянии.

"Проблема понятна и обоснована: пожилым людям, особенно в условиях гололеда, снега и холода, крайне сложно ежедневно преодолевать этот путь. Нынешняя ситуация ставит под угрозу не только комфорт, но и элементарную безопасность жителей", - отметил по итогам рабочего выезда в своем телеграмм-канале Игорь Седов.

Как выяснилось, изменения связаны с вступлением в силу новых федеральных Правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 07.03.2025 № 293. Согласно этим правилам, с 1 сентября 2025 года был введён прямой запрет на складирование мешков с мусором на землю у заборов, что и привело к отмене прежнего порядка бестарного сбора.

"Однако очевидно, что новая схема организации, если её вводят без учёта реальных потребностей и возможностей жителей, создаёт для них невыносимые условия. По итогам встречи организуем совместный выезд на улицу Авангардная со специалистами районной администрации и регионального оператора по обращению с отходами «Экоцентр». Нам необходимо на месте оценить логистику и найти решение, которое будет соответствовать новым правилам, но при этом останется человечным и удобным для людей", - сообщил на встрече с жителями Астрахани Игорь Седов.