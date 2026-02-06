Жителю Хабаровского края вменили госизмену

Задержан житель Хабаровского края. Ему вменили госизмену.

Житель города Бикин познакомился с представителем запрещённого на территории России военизированного объединения, действующего в интересах разведки минобороны Украины. По заданию куратора он собрал и передал украинской разведке сведения о бойцах СВО и расположении и защищенности воинских частей в Бикине.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа", приводит РИА Новости сообщение центра общественных связей ФСБ.