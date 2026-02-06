06 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жена мэра свердловского города отдала мошенникам почти 14 млн рублей

Жена мэра одного из городов Свердловской области отдала аферистам около 14 млн рублей. Сейчас в ситуации разбираются полицейские
Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, речь идет о женщине 1979 года рождения. Эта криминальная история началась с того, что через мессенджер Telegram ей пришли сообщения от неизвестных, представившихся "сотрудниками ФСБ и Центрального банка РФ".

"Аферисты правдоподобно уведомили о якобы проводимой проверке в связи с утечкой персональных данных на предприятии, где гражданка работала ранее, а также о попытке перевода ее денежных средств в адрес "иноагента", что может повлечь реальную уголовную ответственность. Мошенники убедили горожанку установить на свой мобильный телефон стороннее программное обеспечение, в том числе программу "V2RayIun", а также использовать VPN-соединение. В дальнейшем, следуя указаниям "доброжелателей", она по полученной ссылке установила и так называемую виртуальную банковскую карту.

Используя психологическое давление, угрозы отправки в тюрьму и демонстрацию поддельных служебных удостоверений, любители дармовых денег под предлогом государственной защиты и сохранности средств вынудили даму закрыть банковские счета, снять наличные и передать часть из них курьеру с кодовым именем "Астрология". Кроме того, жертва манипуляций осуществила ряд переводов средств через банкомат. В итоге причиненный материальный ущерб составил 13 млн 870 тысяч рублей", - отметил полковник Горелых.

Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело. Жена главы какого свердловского города стала жертвой аферистов, в МВД не уточняют.

"Неважно, кто вы – жена мэра, как в вышеописанном ЧП, пенсионер, студент, школьник, доцент, врач, учитель, железнодорожник, водитель, сторож, артист, журналист, военный или космонавт. Стать жертвой откровенных подонков, чьи колл-центры, словно огромный спрут, как правило, располагаются на Украине, может стать практически любой человек, в том числе человек в погонах. Так, буквально накануне профессиональный психолог ГУФСИН угодил в сети аферистов. Не застрахован от беды даже тот, кто при личной беседе про обнаглевших мошенников мило улыбается и утверждает, что такие лохотроны ему не страшны. А потом бах, и он лично, либо близкий ему человек заявление в полицию несет с просьбой немедленно поймать негодяев и вернуть украденные капиталы. Типа, бес попутал, как повелся на провокацию, не понимает. Запомните сами и передайте ближайшему окружению, надежнее под роспись, чтобы отразилось в памяти, наиболее распространенные виды облапошивания", - призывает Валерий Горелых.

  • Нельзя открывать по ссылкам программное обеспечение, так как оно может быть вредоносным.
  • Нельзя переводить деньги на так называемые "безопасные государственные счета" и участвовать в якобы декларации имеющихся сбережений.
  • Опасно увлекаться в интернете поисками инвестиций с целью дополнительного заработка.
  • Опасно покупать автомобиль, пользуясь услугами "всемирной паутины".
  • Опасно реагировать на звонки и сообщения якобы с предыдущего места работы или от бывшего начальника.

"Не ведитесь, если неожиданно сообщают, что вам пришла посылка или цветы, что срочно нужно продлить договор по домофону или сотовой связи. И так далее. Соблюдайте эти простые истины, и тогда не вы, а жулики останутся, так сказать, с носом", - заключил представитель МВД.

Теги: мошенники, жена, мэр, деньги, полиция


