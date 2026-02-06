Следком возбудил дело после пожара на АЗС в Югре

По факту происшествия на автозаправочной станции в ХМАО возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, 5 февраля 2026 года на автозаправочной станции в поселке Солнечный Сургутского района в ходе оказания услуг по розничной торговле автомобильным топливом с использованием автоматизированного топливозаправочного модуля во время слива бензина из автоцистерны бензовоза произошло возгорание с переходом пламени на расположенную рядом емкость для хранения газа. В результате происшествия пострадали два человека, которые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователями при участии экспертов Испытательной пожарной лаборатории по ХМАО-Югре проведен осмотр места происшествия, опрошены водитель бензовоза, владельцы автозаправочной станции, другие лица.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Прокуратура Югры контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия на автозаправочной станции.