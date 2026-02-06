Бывший проректор УрГЭУ приговорен за взятки на экзаменах

Бывшему проректору УрГЭУ Михаилу Панову вынесли приговор, признав виновным в получении взяток за хорошие оценки на экзаменах и зачетах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что Панов брал деньги с троих студентов второго курса по направлению информатики и вычислительной техники за проставление зачета по дисциплине "разработка многоуровневых приложений" и экзамена "объективно-ориентированное программирование". При этом, студенты даже могли не присутствовать на сдаче, а переводить деньги на банковскую карту. С декабря 2024 года по январь 2025 года от троих студентов он получил 68 тыс. рублей.

Ленинский районный суд признал Михаила Панова виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в виде денег за незаконные действия" и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей и запретом заниматься педагогической деятельностью на срок 3 года.

В том числе суд конфисковал сумму взятки в размере 68 тыс. рублей.