Shot: Задержаны вахтерша и охранник школы, в которой ученица устроила поджог

В Красноярске задержаны вахтерша и охранник школы, в которой ученица устроила поджог и напала на сверстников, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, среди задержанных — женщина, дежурившая на входе в тот самый день. По словам учеников, она и ее напарница пропускали всех без разбора и не проверяли школьные карты.

Также уволена директор школы Нелли Лукьянова. Параллельно продолжается служебная проверка.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков после нападений в школах региона поручил педагогическим коллективам пресекать любые попытки буллинга среди учеников. Также он сообщил, что до конца недели будут приняты кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли инциденты.

4 февраля в МВД сообщили, что в одной из школ Красноярска восьмиклассница в бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, "похожим на молоток". Пострадали пятеро детей и педагог. Нападавшая задержана, возбуждено уголовное дело по трем статьям. 3 февраля в школе Кодинска (Красноярский край) школьница с ножом напала на учителя, а потом ранила одну из одноклассниц. Нападавшую задержали.