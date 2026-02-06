В турецком Кемере открывается отель Wildberries

С мая 2026 года отель Wildberries в Турции начнет принимать туристов. Это совместный проект сервиса WB Travel и туроператора FUN&SUN. Бронировать номера можно будет в приложении Wildberries и на сайте FUN&SUN, передает РБК Life.

Четырехзвездочный отель WB Travel Anita Matiate расположится в Кемере на второй береговой линии. Он будет работать по системе "Все включено". К началу сезона в отеле проводят реновацию.

Это уже второй фирменный отель Wildberries – первый с 15 февраля начнет работать в египетском Шарм-эль-Шейхе. Компания планирует в течение года запустить еще несколько отелей в Египте и Турции.