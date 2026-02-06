В Баку школьник выстрелил в учительницу из охотничьего ружья

В столице Азербайджана ученик частного лицея выстрелил в преподавательницу. 28-летнюю женщину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, ЧП произошло в лицее İdrak Liseyi в Бинагадинском районе Баку. Ученик 10-го класса выстелил в лицо учительнице математики, ее состояние оценивается как тяжелое.

Руководитель учебного заведения сообщил, что ученик принес в школу охотничье ружье в рюкзаке.

В последнее время сразу несколько случаев нападения школьников на учителей и одноклассников произошло и в России.