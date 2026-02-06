На Урале садоводам пришлось судиться из-за тени от живой изгороди

На Среднем Урале конфликт двух садоводов пришлось решать в суде. В итоге он разрешился миром.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, ситуация произошла в коллективном саду "Уральские зори" в Реже: одна владелица участка обвинила другую в нарушении строительных норм и правил. Как оказалось, соседка высадила вдоль границы участков пять высоких древовидных вишен и шесть кустарников. Живая изгородь создала постоянную тень, которая мешала нормальному росту и созреванию урожая на другом участке.

Его владелица обратилась с иском и потребовала обязать соседку спилить деревья и взыскать госпошлину в 3 тысячи рублей. Однако Режевской городской суд предложил заключить мировое соглашение. Подумав, садоводы согласились.

В итоге было решено, что владелица участка до начала дачного сезона убирает растения, затеняющие землю соседки. А та отказывается от требований компенсации. Мировое соглашение было утверждено судом, производство по делу прекращено.

