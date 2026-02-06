Кравцов обвинил школы в невыполнении инструкций после очередных нападений подростков

В школах, где в последние дни произошли очередные случаи нападения подростков, формально относились к рекомендациям Министерства просвещения РФ, в том числе в части воспитательной работы, признал глава ведомства Сергей Кравцов.

На днях в Кодинске Красноярского края ученица после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. В Уфе 9-классник открыл стрельбу, а в красноярской школе 8-классница устроила поджог и нападение на других учащихся, в результате чего пострадали пятеро детей и учитель.

Кравцов сообщил, что в каждую школу была направлена комиссия, хотя об этом не говорилось. И было выявлено, что "во всех школах формально относились к нашим рекомендациям по организации и воспитательного, и образовательного процесса, и профилактики в том числе деструктивных проявлений", рассказал чиновник.

По его словам, на федеральном уровне приняты все необходимые документы и регламенты для того, чтобы предотвратить такие случаи. Нужно просто их выполнять.

Может ли выполнение рекомендаций предотвратить нападения подростков? Сам министр признает, что важен воспитательный процесс, который не сводится к выполнению инструкций. В комментариях большинство людей не разделяют позицию Кравцова. Они отмечают, что современная школа далека от воспитания, а у учителей нет реальных рычагов воздействия, поскольку в любой спорной ситуации всегда оказываются виноватыми учителя, и школьники это знают.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов недоумевает насчет позиции Кравцова.

"Вы правда не понимаете причин, по которым у учителей нет сил и возможности качественно отрабатывать вопросы воспитания с детьми? Правда не понимаете или прикидываетесь? А если понимаете, зачем снимаете с себя ответственность? "Мы все сделали, это они там на местах не работают!" - вот что Вы сказали, если переводить на простой человеческий язык. Не совестно Вам на исполнителей скидывать проблему системы? Как минимум, ответственность солидарная должна быть", - считает Богданов.

Лидер "Родной школы" член-корреспондент РАН Алексей Савватеев пишет, что одними регламентами не обойтись. В школах нет учителей по многим предметам, детей нормально не учат, учителя работают на две ставки, чтобы хоть что-то заработать, так как одна ставка - это МРОТ. В этих условиях нагружать их еще какими-то дополнительными инструкциями бессмысленно. Проблема системная. "Все нормально, падаем", - считает Савватеев.

Воспитательная работа формально была возвращена в школу, но зачастую она сводится к составлению планов, проведению мероприятий и красивым отчетам.