Воспитательницы из Оренбуржья, защитившие детей от мужчины, получат по 500 тысяч рублей

Двух сотрудниц детского сада в Бугуруслане, защитивших детей от напавшего с ножом мужчины, поощрят премией по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.

По его словам, кроме Лии Галеевой за детей вступилась Людмила Платонова — музыкальный работник детсада. Именно она удерживала дверь, за которой женщины заперли вооруженного ножом нарушителя до приезда правоохранителей.

Напомним, 5 февраля вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Бугуруслане. В СУ СКР по региону сообщили, что преступник ранил воспитателя, которая сумела его остановить. Ей оказана медицинская помощь. Дети не пострадали. Нападавший задержан, он находился в состоянии опьянения.