ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области

ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области, противник применил американские ракеты HIMARS и реактивные БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены, написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, службы выдвинулись на место немедленно, несмотря на повторные массированные атаки. Энергоснабжение было оперативно восстановлено.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры в Белгороде и пяти районах региона после ночного ракетного удара. К утру в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде не удалось.