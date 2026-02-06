Свердловские власти подтвердили отставку Мисюры с поста директора КРСУ

Андрей Мисюра больше не будет возглавлять "Корпорацию развития Среднего Урала". Вместо него должность гендиректора займет Денис Гарбузов, сообщает департамент информационной политики региона.

Мисюре предложат управленческую позицию в структурах правительства Свердловской области, соответствующую его высоким компетенциям.

"За годы его работы АО "КРСУ" впервые показало положительную динамику по экономическим показателям", - заявляют в департаменте информполитики.

Между тем, отставка Мисюры произошла на фоне известия о переносе сроков сдачи в эксплуатацию фабрики микрочипов "Карат" в технопарке "Космос" с конца 2026 года на конец 2027 года.

Денис Гарбузов родился в 1994 году в Екатеринбурге. Окончил УрФУ им. Б. Н. Ельцина, магистр менеджмента с отличием по профилю "Развитие территорий и девелопмент недвижимости". С 2017 года работал на руководящих постах в структурах ОЭЗ "Алабуга", в том числе на посту директора департамента экономики и анализа рынков, а также заместителя генерального директора по экономике и финансам. С августа 2025 года работал заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области - директором департамента управления проектами.