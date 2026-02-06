Трассу "Пермь – Екатеринбург" перекрыли из-за массового ДТП

В пятницу, 6 февраля, на трассе "Пермь – Екатеринбург" произошло массовое ДТП. Введены ограничения для всех видов транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент произошел сегодня на 312 километре автодороги в Ревдинском районе в направлении Екатеринбурга. По предварительным данным ведомства, на этом участке трассы произошло сразу пять ДТП. Точное количество участников аварий сейчас устанавливается инспекторами ДПС. Движение перекрыто.

"Водителям, следующим в сторону Екатеринбурга, необходимо планировать маршрут движения с учетом сложившейся ситуации. Пути объезда отсутствуют", - отметили в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.