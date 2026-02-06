Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно разработать новое соглашение с Россией по стратегическим вооружениям на замену истекшего СНВ-3.

"Мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", — написал он в соцсети Truth Social.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не подтвердила, что США и Россия продолжат придерживаться ДСНВ, пока идут переговоры о новом соглашении по стратегическим вооружениям. "Насколько мне известно, нет", — ответила Левитт на вопрос журналиста.

Ранее портал Axios сообщил, что российская и американская делегации ведут переговоры о пролонгации Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого истекло 5 февраля. Якобы проект соглашения или плана обсуждался на переговорах в Абу-Даби. Сообщается также, что проект плана нуждается в одобрении президентами обеих стран.