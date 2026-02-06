06 Февраля 2026
Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

У стадиона "Екатеринбург-Арена" возведут бизнес-квартал "Центральный"

"УГМК-Застройщик" возведет новый бизнес-квартал "Центральный" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, архитектурный ансамбль из офисных и жилых пространств расположится на перекрестке улиц Татищева и Пирогова рядом со стадионом "Екатеринбург-Арена". В рамках первой очереди строительства будет возведена Башня "Запад" высотой 25 этажей и Атриум "Центральный" высотой 7 этажей.

Рендер бизнес-квартала "Центральный" возле стадиона "Екатеринбург-Арена"(2026)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Башня "Запад" представляет собой современный офисный центр. На первом этаже расположится гранд-лобби с шестиметровыми потолками, где будет находиться стойка ресепшн, кафе и гостиная с мягкой мебелью. Здесь же в холле расположится отдельная зона ожидания курьеров. Второй этаж будет отведен под многофункциональные конференц-залы.

От 3-го до 20-го этажа предусматриваются офисные пространства-трансформеры от 35 до 870 квадратных метров, подходящие для размещения предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительств крупных компаний. Высота потолков составит 3,3 метра, обеспечивая удобство и эргономику рабочих мест.

Рендер бизнес-квартала "Центральный" возле стадиона "Екатеринбург-Арена"(2026)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Верхние пять этажей представляют собой опенспейсы с панорамным обзором города и высотой потолков 3,6 метра. Для удобства перемещения по этажам в здании предусмотрены 6 пассажирских лифтов и один сервисный лифт для технического персонала и служб эксплуатации здания.

Еще одним ключевым объектом бизнес-квартала станет Атриум "Центральный". Это пространство объединит зону общественного питания, мини-гастрорынок и офисные зоны-трансформеры. Высота потолков в здании достигает от 3,3 до 6 метров. На втором этаже появится ресторан на 140 гостей с видами на стадион "Екатеринбург-Арена" и башни жилой застройки второго этапа. Разработку концепции ресторана ведет компания, управляющая известными в городе гастрономическими проектами – "Большой грузинский" и "Счастливы вместе".

Рендер бизнес-квартала "Центральный" возле стадиона "Екатеринбург-Арена"(2026)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Для автомобилистов под зданиями офисной башни и атриума предусмотрен одноуровневый подземный паркинг. Расширит возможности парковки автомобилей находящийся в непосредственной близости от отеля "Хаятт Плейс" двухуровневый подземный паркинг.

Окончание строительства первой очереди ожидается в 2028 году. На втором этапе проекта появятся три жилых башни с единой стилобатной частью. Две из них планируются высотой до 100 метров, а третья – 150 метров.

Рендер бизнес-квартала "Центральный" возле стадиона "Екатеринбург-Арена"(2026)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

На стилобатной части расположится благоустроенный двор с озеленением и малыми архитектурными формами. В комплексе также предусматривается многоуровневая подземная автостоянка. Эскизный проект, а также рабочая проектная документация будут подготовлены в этом году.

Рендер бизнес-квартала "Центральный" возле стадиона "Екатеринбург-Арена"(2026)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Стоит отметить, что в настоящее время "УГМК-Застройщик" продолжает строить два деловых пространства – "Башню А" и "Башню Б", которые станут важной частью инфраструктуры "Екатеринбург-Сити", объединяя такие знаковые объекты, как небоскреб "Башня Исеть", отель "Хаятт Ридженси", деловой дом "Демидов" и гастромолл "Главный".

