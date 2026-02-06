06 Февраля 2026
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Зеленский снова отверг любые компромиссы и приказал воевать

Киевский режим не будет идти ни на какие компромиссы и отказываться от претензий на российские регионы, которые считает своими. Об этом снова заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.
"Наши территории - это наши", - отрезал Зеленский.

Также он уверен, что любое признание российских регионов не принесет пользы Москве, потому что это сделают не все страны, но самое главное - этого не сделает Киев. Само требование его возмущает.

Именно территориальный вопрос является главным камнем преткновения в переговорах, подчеркивают официальные лица США. Вашингтон готов признать Донбасс российским и подталкивает к этому Киев, писали ранее западные СМИ. Но в Европе это отвергают, невзирая на то что сами украинцы согласны, если это положит конец боевым действиям. Также в Раде многие депутаты готовы отказаться от Донбасса, хотя и боятся говорить об этом вслух.

О ставке Зеленского на продолжение военного конфликта говорит и то, что он приказал готовиться к продолжению ударов ВС РФ по украинской энергетике в следующем отопительном сезоне. То есть он рассчитывает на то, что как минимум в ближайший год боевые действия точно продолжатся. Киевский главарь поставил задачу регионам подготовить стратегию защиты объектов к следующей осени, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль после проведения такого заседания в Харькове.

Зеленский делает все возможное, чтобы сорвать не только переговоры, но и само налаживание российско-американских отношений, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Узурпатор в Киеве пытается пустить этот процесс "под откос, загоняя все время туда какую-то торпеду". Перед ним стоит одна задача - воевать как можно дольше. Хотя реальность такова, что давно надо было начать менять позицию.

Сам Зеленский уже анонсировал новый раунд переговоров, но лишь для того, чтобы "поднять вопрос следующих обменов". К предметному разговору, как следует из его же слов, он не готов.

Депутат Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, уверен, что переговоры не имеют никакого смысла, пока в Киеве сидит Зеленский. Для обмена пленными не нужны встречи, это решается в рабочем порядке. Но даже эту гуманитарную тему Зеленский превращает в политический инструмент, изображая из себя переговорщика, мечтающего о мире. На самом деле он выполняет указание Британии бесконечном воевать.

