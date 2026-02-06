Государство вряд ли предоставит "Самолету" льготный кредит – другие тоже захотят, - банкир

В Альфа-банке, который выступает одним из кредиторов строительной компании "Самолет", усомнились, что правительство согласится выдать девелоперу стабилизационный льготный кредит, ведь тогда за государственной помощью потянутся и другие частные застройщики.

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев считает, что без внимания проблему ГК "Самолет" не оставят, но схема с кредитом представляется маловероятной.

"Почему? Потому что схема с льготным кредитом будет рождать ожидания других, что с ними поступит ровно так же. Государство всем помочь не сможет. <…> Я думаю, что будет какая-то работа, связанная с кредиторами, чтобы они рассмотрели возможность реструктуризации этих обязательств и каким-то образом помогли "Самолету" выйти из этой ситуации", - сказал Сысуев в эфире радио РБК.

Он добавил, что Альфа-банк готов рассмотреть все предложения.

Ранее стало известно, что один из крупнейших российских застройщиков – ГК "Самолет" – обратился в правительство России с просьбой о предоставлении стабилизационного кредита на 50 млрд руб. сроком на три года, чтобы исключить риски неисполнения обязательств перед дольщиками.

Летом прошлого года правоохранительные органы уже интересовались ситуацией с задержкой сдачи жилых проектов "Самолета" в Санкт-Петербурге.