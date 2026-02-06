Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры после атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры в Белгороде и пяти районах региона после ночного ракетного удара.

"Аварийные бригады, еще раз хочу сказать, все находятся на своих местах, все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию",— написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что пункты временного размещения и пункты временного обогрева решено пока не разворачивать.

Утром губернатор сообщил, что в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде не удалось, работы продолжаются.

5 февраля ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, однако имущество граждан все-таки пострадало. Накануне днем минимум пять американских ракет HIMARS были уничтожены силами ПВО над окраиной Белгорода. Украинские войска ударили по российской территории во время мирных переговоров в Абу-Даби.