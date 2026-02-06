Екатеринбуржец заплатит 300 тысяч рублей за ежемесячное финансирование экстремистской организации

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Ивану Гутову, признав виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, в один из дней Гутов посмотрел видеоролик на YouTube, после чего перешел по указанной в нем ссылке и оформил ежемесячный автоматический платеж в пользу организации, которая была признана экстремистской на территории России.

Уже во время судебного заседания екатеринбуржец признал свою вину, раскаялся, заявил, что не поддерживает деятельность указанной организации и осознал ошибочность своего поступка.

С учетом признания вины и раскаяния суд назначил Ивану Гутову наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Также постановлено конфисковать денежные средства, использованные для финансирования экстремистской деятельности. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.