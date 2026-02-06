Молодежь в России сократила траты из-за роста цен

Резкий рост цен вынудил молодых людей в России пересмотреть свои траты и перейти в режим экономии.

56% россиян до 25 лет решили отложить покупку новой одежды, пока не износятся или не закончатся старые вещи. Среди россиян 26-35 лет аналогично поступили 51% участников исследования "Выберу.ру". В более возрастных категориях расходы сократил примерно каждый третий респондент.

Чаще всего молодежь отказывается тратиться на одежду и обувь (55%), косметику и средства ухода (44%), аксессуары и мелкую электронику (39%), декор и предметы интерьера (32%). Экономят также на игрушках и коллекционных товарах (28%), спортивном инвентаре (25%), книгах и канцелярских принадлежностях (23%).

Молодые люди сокращают траты на развлечения и досуг (21%). Еще 26% заявили, что стали игнорировать сезонные скидки и акции.

Напомним, чиновники предупредили Путина о наступлении масштабного экономического кризиса к лету.