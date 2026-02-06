06 Февраля 2026
Фото: Накануне.RU

Россия предложила КНР рекордные скидки на нефть

Размер дисконта, с которым поставщики из России продают свою нефть в Китай, вырос до рекордных значений.

По данным Reuters, это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с Индией, предусматривающей отказ от российского сырья. Индийские нефтезаводы уже несколько месяцев сокращают его закупки, и китайские этим пользуются. Часть партий перенаправляется в Китай, однако российским продавцам приходится идти на ценовые уступки.

Скидки на сорт ESPO, поставляемый из тихоокеанского порта Козьмино, увеличились в китайских портах почти до $9 долларов за баррель по отношению к эталонной марке Brent. В последние месяцы такие скидки составляли $7-8. Дисконт для сорта Urals, который из западных портов РФ, как правило, шел в Индию, но теперь частично перенаправляется в Китай, достиг $12 за баррель.

В январе и феврале 2026 года из ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено более 400 млрд руб. Это связано с выпадением доходов бюджета на фоне низких цен на российскую нефть – около $40 за баррель.

Теги: Россия, Китай, нефть


