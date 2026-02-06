Стало известно о закрытии каждого десятого ТЦ в ближайшие 2-3 года

В России в ближайшие 2-3 года закроются или перепрофилируются около 10% торговых центров.

Как заявил "НСН" президент Союза торгцентров Булат Шакиров, это связано со снижением трафика. "Будут работать в первую очередь районные, микрорайонные ТЦ в шаговой доступности, куда люди ходят за продуктами, товарами первой необходимости, минимальным набором фэшн и за каким-то досугом", — указал он.

Отмечается, что торговые центры проигрывают конкуренцию маркетплейсам, которые за последние пять лет нарастили оборот в 10 раз за счет низких издержек и скидок.

Порядка 80% всех торговых центров в России в 2025 году испытали на себе падение трафика. Хотя оно было сравнительно небольшим – в среднем по стране 5% - снижение выручки у некоторых объектов измеряется десятками процентов, сообщил директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.