Дуров заявил, что Telegram не станет передавать третьим лицам переписки пользователей

Создатель Telegram Павел Дуров заявил в социальной сети X, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках пользователей.

По его словам, программа скорее прекратит работу, чем начнёт раскрывать такую информацию. "За всю свою историю Telegram не раскрыл третьим лицам ни одного байта данных о сообщениях. И мы скорее закроем весь проект, чем когда-либо начнем это делать", — сообщил миллиардер.

Ранее Дуров пообещал развивать Telegram по заветам своего 80-летнего отца.