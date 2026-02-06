В комиссию РАН по борьбе с лженаукой включили сторонника гомеопатии

Академик Российской академии наук Сергей Колесников, назначенный ранее заместителем председателя комиссии РАН по борьбе со лженаукой, является сторонником гомеопатии, несмотря на то, что комиссия ранее признавала её псевдонаукой.

"Гомеопатия существует больше 200 лет, доказательство лечебного действия есть. Доказательств, которые говорили бы о том, что это так называемая лженаука, — фактически нет", — заявил ученый. По словам академика, споры вокруг гомеопатии продолжаются по причине того, что механизмы её действия до конца не изучены.

Колесников считает, что требования доказательной медицины о необходимости массового эффекта в 70–90% случаев неприменимы к гомеопатии, поскольку она основана на "персонализированном подходе", сообщает РБК.

Напомним, 26% врачей регулярно назначают гомеопатические средства.