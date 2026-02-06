В Госдуму внесен законопроект о возможности "удаленки" вместо больничного

Группа депутатов Госдумы предложила адаптировать трудовое право под цифровую эпоху, внеся в ТК РФ понятие "временного адаптивного режима труда".

Согласно проекту закона о "временном адаптивном режиме труда", заболевший сотрудник с согласия врача и работодателя сможет продолжить работу удаленно на время болезни, не открывая официальный больничный лист и получая средний заработок. "Мы не стремимся заставить людей работать через силу, но даем возможность трудиться там, где нет риска для здоровья", — пояснил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Такой режим работы будет возможен только с согласия сотрудника и в соответствии с заключением медиков. При этом будет предусмотрено, чтобы работодатель обеспечил условия труда, адаптированные к состоянию здоровья сотрудника. В такой ситуации предполагается сохранение среднего заработка. Если закон примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2027 года, сообщает ТАСС.