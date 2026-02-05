Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, прилетели в Россию

Освобожденные из украинского пленного российские военные прибыли в Россию. На борту самолета 157 бойцов и трое жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом.

Как передает РИА Новости, самолет сел в одном из аэропортов Подмосковья.

Напомним, что об обмене военнопленными между Россий и Украиной сегодня сообщало Минобороны РФ. Российский бойцов сначала отправили в Белоруссию, где им была оказана необходимая помощь. Уже дома их отправят на лечение и реабилитацию.

Ранее стало известно, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Обмен состоялся впервые за последние пять месяцев.