Минтранс: Россия предложила Бразилии запустить прямые рейсы в РФ

На VIII заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

"Безусловно, мы предлагаем бразильской стороне открыть прямые перелеты. Мы готовы для бразильских авиакомпаний создать максимально комфортные условия в России, и, в принципе, это одна из тем на повестке дня. Мы готовы в любой момент начинать", - сказал Никитин.

По его словам, окончательное решение зависит от бразильских коллег. Сейчас они могут опасаться санкционных рисков, но нужно перестать бояться "каких-то ограничений", поскольку достаточно много россиян летает в Бразилию и наоборот - у иностранцев также есть интерес к туризму в России.

К его словам присоединилась и глава Минкультуры России Ольга Любимова. По ее мнению, именно из-за отсутствия прямого авиасообщения между странами нет обмена выставками, хотя интерес к этому имеется.

"Всегда есть интерес. Сейчас, с точки зрения безопасности, наши музеи работают исключительно со странами, с которыми есть прямое авиасообщение, ради безопасности тех шедевров, которые хранятся в российских музеях. Поэтому мы обсуждаем различные формы, где можем сотрудничать. Пока ситуация с авиасообщением не позволяет делать те выставки, которые дают возможность привозить в Россию шедевры бразильских музеев, и выставки, которые из России будут привозить уникальные предметы искусства в Бразилию", - сказала Любимова.