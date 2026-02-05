ФАС нагрянула с проверкой к участникам топливного рынка

К участникам топливного рынка нагрянули сотрудники Федеральной антимонопольной службы. Как сообщает пресс-служба ФАС РФ, внеплановая проверка проводится из-за подозрений в участии ряда компания в картельном сговоре. О каких компаниях идет речь не раскрывается.

Действия компаний могли привести к повышению стоимости нефтепродуктов на биржевых торгах. Сотрудники ФАС уже провели осмотры территорий и помещений, копирование документов и информации.

Окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.