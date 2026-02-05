ВСУ атаковали дома и машины мирных жителей Белгорода

Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородскую область. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в этот раз, предварительно, обошлось без пострадавших, однако имущество граждан все-таки пострадало.

В городе Шебекино дрон ударил по многоквартирному дому, из-за чего были повреждены балкон и внутренняя отделка одной из квартир. В других квартирах повреждено остекление. В этом же городе второй FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия — выбиты окна и посечена кровля административного здания.

Еще удар пришелся по легковому автомобилю в селе Архангельское Шебекинского округа. Такая же картина в селе Зиборовка. А вот в селе Белянка от удара FPV-дрона загорелось чердачное помещения надворной постройки. К счастью, возгорание удалось вовремя ликвидировать. Также выбиты окна и повреждена кровля. В селе Графовка при повторном ударе дрона возле коммерческого объекта загорелась машина — возгорание тоже успели потушить.



В селе Нечаевка дрон атаковал частный дом — пробита кровля, а в поселке Разумное обломки сбитого БПЛА повредили надворную постройку на территории частного дома.



В Грайворонском округе в городе Грайворон дрон также атаковал автомобиль. Детонация второго FPV-дрона затронула три квартиры многоквартирного дома, повредив остекление. В селе Смородино от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи. В селе Новостроевка-Первая от детонации беспилотника поврежден автомобиль.



В селе Борисовка Волоконовского округа в результате детонации дронов в трех частных домах повреждено остекление. В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения — повреждена хозпостройка. Информация о последствиях все еще уточняется.