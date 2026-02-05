Жительница Екатеринбурга лишилась 8 миллионов из-за мошенницы-психолога-монаха-юриста

Жительницу Екатеринбурга обманула на 8 млн рублей блогер, притворяющаяся психологом, тибетским монахом и юристом. Об этой истории и задержании мошенницы сообщает пресс-служба городского УМВД.

Пострадавшая 30-летняя местная жительница сама пришла в полицию, рассказав, что стала жертвой мошенницы. По ее словам, через общих знакомых она познакомилась с женщиной 1991 г.р., практикующей различные психологические, биоэнергетические и прочие методики, которая помогает людям исправить свою судьбу. Она и рассказала наивной свердловчанке, что ее ментальное состояние оставляет желать лучшего и, если его не исправить, все закончится ухудшением здоровья и смертью.

Каждая такая консультация у "психолога" стоила определенную сумму, после чего аферистка рассказала своей клиентке о знакомом тибетском монахе, с которым той необходимо побеседовать. Последний вышел на связь через сообщения в соцсетях, заявив, что девушке нужна помощь и, конечно же, за определенную плату. В ином случае, проблемы со здоровьем начнутся уже у ее отца.

Вскоре платить было уже нечем: помимо собственных средств, екатеринбурженка набрала кредитов, по которым образовались долги. Когда же она решила отказаться от услуг "психолога", та сказала, что у нее есть знакомый юрист, который все уладит. Тот тоже связался с клиенткой через соцсети и стал уговаривать продолжать консультации.

В какой момент афера вскрылась - не сообщается. Однако, в ходе расследования выяснилось, что всеми тремя "специалистами" являлась одна и та же персона. Более того, согласно полученной информации, подозреваемая посоветовала клиентке отправиться на заработки в другую страну. Так как потерпевшая ранее занималась вокалом, и имела опыт выступлений, она отправилась за рубеж и устроилась певицей в караоке-бар. Свои доходы она также переводила "психологу".

В общей сумме обманутая екатеринбурженка потеряла 8 млн рублей. Нервный срыв у нее все же случился, но уже из-за финансовых проблем и постоянного стресса. Только в начале 2026 года она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Выяснилось, что ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. Женщина нигде не работала, жила за счет консультаций, а также микрокредитов, которые массово оформляла в различных организациях. Кроме того подозреваемая вела блог в запрещенной на территории РФ социальной сети, где рекламировала свои услуги.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня принял решение посадить предполагаемую мошенницу под домашний арест до 2 апреля.