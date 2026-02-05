Жительница Екатеринбурга лишилась 8 миллионов из-за мошенницы-психолога-монаха-юриста

05 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: УМВД по г. Екатеринбургу

Жительница Екатеринбурга лишилась 8 миллионов из-за мошенницы-психолога-монаха-юриста

Жительницу Екатеринбурга обманула на 8 млн рублей блогер, притворяющаяся психологом, тибетским монахом и юристом. Об этой истории и задержании мошенницы сообщает пресс-служба городского УМВД.

Пострадавшая 30-летняя местная жительница сама пришла в полицию, рассказав, что стала жертвой мошенницы. По ее словам, через общих знакомых она познакомилась с женщиной 1991 г.р., практикующей различные психологические, биоэнергетические и прочие методики, которая помогает людям исправить свою судьбу. Она и рассказала наивной свердловчанке, что ее ментальное состояние оставляет желать лучшего и, если его не исправить, все закончится ухудшением здоровья и смертью.

Каждая такая консультация у "психолога" стоила определенную сумму, после чего аферистка рассказала своей клиентке о знакомом тибетском монахе, с которым той необходимо побеседовать. Последний вышел на связь через сообщения в соцсетях, заявив, что девушке нужна помощь и, конечно же, за определенную плату. В ином случае, проблемы со здоровьем начнутся уже у ее отца.

Вскоре платить было уже нечем: помимо собственных средств, екатеринбурженка набрала кредитов, по которым образовались долги. Когда же она решила отказаться от услуг "психолога", та сказала, что у нее есть знакомый юрист, который все уладит. Тот тоже связался с клиенткой через соцсети и стал уговаривать продолжать консультации.

В какой момент афера вскрылась - не сообщается. Однако, в ходе расследования выяснилось, что всеми тремя "специалистами" являлась одна и та же персона. Более того, согласно полученной информации, подозреваемая посоветовала клиентке отправиться на заработки в другую страну. Так как потерпевшая ранее занималась вокалом, и имела опыт выступлений, она отправилась за рубеж и устроилась певицей в караоке-бар. Свои доходы она также переводила "психологу".

Подозреваемая в мошенничестве блогер-психолог-юрист-тибетский монах(2026)|Фото: УМВД по г. Екатеринбургу

В общей сумме обманутая екатеринбурженка потеряла 8 млн рублей. Нервный срыв у нее все же случился, но уже из-за финансовых проблем и постоянного стресса. Только в начале 2026 года она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Выяснилось, что ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. Женщина нигде не работала, жила за счет консультаций, а также микрокредитов, которые массово оформляла в различных организациях. Кроме того подозреваемая вела блог в запрещенной на территории РФ социальной сети, где рекламировала свои услуги.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня принял решение посадить предполагаемую мошенницу под домашний арест до 2 апреля.

Теги: Екатеринбург, мошенник, тибетский монах, юрист, психолог


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети