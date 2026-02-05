Председатель Астраханской областной Думы Игорь Мартынов посетил новый ФАП и школу в Камызякском районе

Председатель Думы Астраханской области совершил рабочую поездку в Камызякский район. Игорь Мартынов осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Затон, который построили в 2025 году. В рабочей поездке также участвовали депутат Государственной Думы ФС РФ Ринат Аюпов и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

Современный новый ФАП в селе Затон возведен в рамках реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Теперь в этом медучреждении оказывают первичную помощь более 750 жителям - 578 взрослых и 173 ребенка.

Важно отметить, что новый ФАП оснастили современным медицинским оборудованием, которое позволяет специалистам оказывать плановую помощь, а также проводить профилактические осмотры. В учреждении созданы условия для оказания медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. В ФАПе функционируют кабинеты врача-терапевта, акушера-гинеколога, процедурный кабинет для диагностики.

Игорь Мартынов поинтересовался кадровым обеспечением медучреждения. Главврач ГБУЗ АО «Камызякская районная больница» Богдан Акимов рассказал спикеру, что кадрам уделяют постоянное внимание. В ФАПе , в частности, работают медики с большим стажем и опытом работы. Кроме того, регулярный прием пациентов проводят врачи из районной и участковой поликлиник. Также в село Затон выезжает участковый врач - терапевт и педиатр, которые проводят амбулаторный прием, посещают пациентов на дому.

Как отметил спикер Астраханской областной Думы, создание новых модульных ФАПов в регионе позволяет обеспечить доступную качественную медицинскую помощь сельскому населению. Игорь Мартынов также подчеркнул, что необходимо формировать условия для того, чтобы в ФАПы приходили работать молодые специалисты, направлять молодых людей на целевое обучение в профильные образовательные учреждения.

Также в программе рабочего визита спикера было посещение Караульской основной общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Константина Никонова, в котором обучаются 199 ребят с 1 по 9 классы.

Игорю Мартынову рассказали, что в школе функционируют «Школьный театр», «Школьный музей», «Движение первых», Юнармейское движение, «Орлята России». В конце прошлого года в День Героев Отечества в образовательном учреждении открыли «Парты Героев» - мемориальные парты, посвящённые выпускникам, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Руководство школы доложило председателю Астраханской областной Думы, что в рамках реализации региональных проектов по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» в 2027 году запланирован капитальный ремонт здания.