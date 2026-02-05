Россия и США ведут переговоры о продлении ДСНВ - СМИ

Российская и американская делегации ведут переговоры о пролонгации Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого истекает 5 февраля, пишет Axios. Якобы, проект соглашения или плана обсуждался на переговорах в Абу-Даби, с американской стороны его представляли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Сообщается также, что проект плана нуждается в одобрении президентами обеих стран.

Также Associated Press сообщает, что Россия и США договорились возобновить диалог на высоком уровне по линии оборонных ведомств, об этом заявило Европейское командование вооруженных сил США.