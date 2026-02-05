Бывший глава Когалыма и Покачей возглавил Лангепас

Владимир Степура ранее работал в должности главы Когалыма и Покачей.

В своем выступлении Владимир Степура подробно изложил планы и видение дальнейшего развития муниципалитета. Среди ключевых направлений работы — развитие инфраструктуры, реализация социальных программ и стимулирование экономики города.

Депутаты городской думы поддержали назначение Владимира Степуры на должность главы. Такое решение принято по итогам конкурсного отбора.



