Бывший глава Когалыма и Покачей возглавил Лангепас
Главой Лангепаса избран Владимир Степура, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.
Депутаты городской думы поддержали назначение Владимира Степуры на должность главы. Такое решение принято по итогам конкурсного отбора.
В своем выступлении Владимир Степура подробно изложил планы и видение дальнейшего развития муниципалитета. Среди ключевых направлений работы — развитие инфраструктуры, реализация социальных программ и стимулирование экономики города.
Владимир Степура ранее работал в должности главы Когалыма и Покачей.