Shot: Напавший на детсад в Оренбургской области оказался сыном "лучшего налогового работника"

Мужчина, напавший на детский сад в Оренбургской области, оказался сыном "лучшего налогового работника", сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, задержанным оказался 24-летний местный житель Илья Миронов. Его мать работает старшим налоговым инспектором отдела выездных проверок в местном отделении ФНС. В прошлом году ее признали "лучшим налоговым инспектором".

Напомним, сегодня вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Бугуруслане. Злоумышленника смогла задержать воспитатель. Женщина удерживала нарушителя до приезда экстренных служб. В СУ СКР по региону сообщили, что преступник ранил воспитателя. Ей оказана медицинская помощь. Дети не пострадали. Нападавший задержан, он находился в состоянии опьянения.