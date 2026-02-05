В России экс-глава учреждения ФСИН осуждён за растрату денег на питание заключенных

В Москве осуждён бывший гендиректор ФАУ "Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы" (подведомственно ФСИН) Дмитрий Сидоров. Он получил срок за растрату средств на питание заключенных.

Во время прений гособвинение просило отправить Сидорова на четыре года в колонию общего режима и оштрафовать на 400 тыс. руб. В итоге суд согласился с такой мерой наказания.

Сидоров и его адвокат пока не решили, будут ли они обжаловать приговор, пишет "Ъ".