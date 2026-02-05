Свердловские бойцы возвращены из украинского плена
Четверо жителей Свердловской области возвращены из украинского плена. Об этом Накануне.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.
Речь идет о бойцах из Березовского, Верхней Салды, Первоуральска и поселка Новоуткинск. В список на обмен их включили после обращения свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.
Сейчас уральцы вместе с другими возвращенными из плена находятся в Белоруссии. Оттуда самолетом их доставят в Подмосковье для прохождения медицинской и психологической реабилитации. Уже после этого они смогут увидеться со своими родными.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что из украинского плена вернули 157 российских военных. В обмен на них были переданы 157 военнопленных ВСУ.