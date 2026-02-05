Путин вручил президентские премии учёным

Президент Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля премии в области науки и инноваций молодым учёным за 2025 г.

"Очень рад, что мы встречаемся с вами сегодня, в преддверии Дня российской науки. Рад и тому, что предстоит вручить вам, представителям молодого поколения исследователей, знаки лауреатов премии за значимые научные достижения", - сказал президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Среди лауреатов – научная группа Александра Аникина и Павла Мосеева. Они создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. Это компактные, сверхнадёжные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах, при этом не требуют обслуживания или подзарядки. Такие устройства необходимы для развития автономных, беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолётов, спутников, ракет.

Химик Дмитрий Бутыльский предложил уникальную технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов. Сегодня это критический компонент для высокотехнологичной промышленности, незаменимое сырьё для производства аккумуляторов широкого спектра "умной техники" – от смартфонов до электромобилей.

Научный коллектив Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало, Глеба Белозёрова занимается фундаментальными исследованиями в области математики, создаёт способы говорить на языке геометрии о самых сложных динамических процессах, что востребовано при создании лазеров, коллайдеров, развитии квантовых технологий и искусственного интеллекта.

"Это позволяет России развиваться, уверенно смотреть в будущее. И в это вкладывают свои силы не только многие поколения, но и многие специалисты из самых разных сфер деятельности. Не в последнюю, а, может быть, в первую очередь [роль] того, что делается в этом направлении, принадлежит тем, кто работает в сфере научных исследований, – нашим учёным, которые создают базу для будущего, для развития фундаментальных исследований и прикладной деятельности", - сказал Владимир Путин.