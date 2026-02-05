Минобороны: Из украинского плена вернули 157 российских военных

Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь. После их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Кроме того, по данным Минобороны, возвращены трое жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом. Их доставят домой.

Ранее стало известно, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Обмен состоялся впервые за последние пять месяцев.