Взорвавшийся вейп чуть не спалил машину екатеринбуржца

Вейп, оставленный жителем Екатеринбурга в машине, чуть сжег весь автомобиль. По словам владельца авто, еще четыре месяца назад он закинул электронную сигарету в салон и забыл о ней, а на днях вышел с другом покурить и заметил дым внутри своего Citroen.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, на вейпе залипла кнопка, спираль раскалилась и произошел взрыв. От огня пострадал резиновый коврик и обивка переднего сидения. Владелец машины уверен, что еще бы 10 минут и он остался без средства передвижения.

Напомним, что накануне в Ревде изъяли свыше 200 упаковок жидкости для вейпов. О сомнительном товаре узнали в Роспотребнадзоре, сотрудники которого наведались в магазин. Там также выявили ряд нарушений, среди которых нарушение обязательных требований к хранению и реализации товара, продажа товара с истекшим сроком годности и продукции без маркировки.