05 Февраля 2026
Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме анонсировали новые меры против иноагентов и перебежчиков

Иноагентов и перебежчиков ждут новые меры воздействия. Их анонсировала Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которая представит свои предложения.
Накануне организация Human Rights Watch (в конце 2025 года признана нежелательной в России), опубликовала доклад о ситуации с правами человека в мире в 2025 году. Досталось и нашей стране. Причем данные основаны на данных других нежелательных организаций, занимающих враждебную к Россию позицию, например "Мемориал"*. В докладе критикуется внутренняя политика России.

Председатель Комиссии, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечает, что за границей критикуют также защиту суверенитета России, противодействие экстремизму, совершенствование миграционной политики, а в докладе "выражается поддержка дезертирам, пособникам ВСУ, сепаратистам, террористам и иным преступникам".

Но важно другое. Доклад основан на материалах, предоставленных иностранными агентами и другими перебежчиками из России. Поэтому его нужно расценивать как очередное доказательство участия российских граждан в подготовке материалов, направленных против России.

"Настало время проработать дополнительные законодательные меры по купированию подобной деятельности беглых пособников-предателей, оказывающих помощь в подготовке новых антироссийских инициатив", - заявил Пискарев.

На прошлой неделе депутат прокомментировал публикацию ПАСЕ списка участников "платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами". Среди них множество иноагентов, а также экстремистов и террористов. На Западе их хотели бы привести к власти в России. Оставлять это без внимания нельзя, уверен Пискарев.

*организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным судом РФ

