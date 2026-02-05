Новый пункт полиции на Сортировке помогли открыть бизнесмены Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжается развитие сети участковых пунктов полиции – один из таких пунктов открыли на Сортировке. В церемонии приняли участие Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, начальник Управления МВД России по Екатеринбургу Виктор Позняк, Глава Администрации Железнодорожного района Виталий Першин и директор «Астон Екатеринбург» Андрей Никифоров.

«Представить жизнь любого района без участковых невозможно. Днем и ночью они несут нелегкую службу, решая проблемы граждан и внося значительный вклад в дело укрепления общественного порядка. За последние годы мы передали около сотни помещений для работы и проживания сотрудников полиции. Будем и дальше реализовывать программу», - сказал Алексей Орлов.

Новый пункт полиции площадью 54 кв. м. появился на базе жилого комплекса от девелопера «Астон», который взял на себя ремонт и меблировку. В этом же доме для участкового уполномоченного полиции Администрацией города купила служебную квартиру. Такое соседство служебного кабинета и жилья позволит сделать работу сотрудника полиции более оперативной и эффективной.

Директор «Астон Екатеринбург» Андрей Никифоров отметил: «Для нашей компании — это первый опыт участия в подобной программе сотрудничества с правоохранительными органами. Как застройщик, мы стремимся формировать не просто жилье, а полноценную, комфортную и, что крайне важно, безопасную среду для наших жителей. На территории ЖК гуляют дети, отдыхают семьи, и мы рады, что теперь их спокойствие дополнительно обеспечено присутствием участкового пункта полиции прямо в доме».