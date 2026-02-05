В центре Москвы горит бизнес-центр с редакциями "Царьграда" и "Известий"

В центре Москвы горит здание бизнес-центра М-Style в Партийном переулке. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Пока информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар мог начаться в сауне фитнес-клуба, который располагается на третьем этаже здания. Очевидцы сообщают, что из помещений валит густой черный дым. Сотрудников и посетителей здания эвакуируют.

В здании расположены редакции телеканала "Царьград" и МИЦ "Известия".