Пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Бугуруслане (Оренбургская область). Злоумышленника смогла задержать воспитатель.

"Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада – Лия Наильевна Галеева", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

Женщина удерживала нарушителя до приезда экстренных служб. В СУ СКР по региону сообщили, что преступник ранил воспитателя. Ей оказана медицинская помощь. Дети не пострадали.

Нападавший задержан, он находился в состоянии опьянения. Устанавливается мотив преступления, добавили в СК. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ситуацию взял на личный контроль губернатор Евгений Солнцев.