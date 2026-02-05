Депутаты Тюменской облдумы разрешили властям увеличить лимиты госдолга

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании одобрили поправки в бюджетное законодательство, передает корреспондент Накануне.RU.

Принятые поправки позволяют правительству региона в 2026 году превысить установленные лимиты госдолга и дефицита бюджета на 15,6 млрд руб.

Также власти региона могут привлекать внутренние займы сверх утвержденной программы заимствования, также в пределах указанной суммы.

Напомним, ранее сообщалось, что дефицит бюджета в 2026 году составит 35,6 млрд руб.