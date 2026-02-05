На расширенном Совете Астраханской областной Думы рассмотрели отчет комитета по экономике и инвестиционной политике о работе в 2025 году

В рамках расширенного заседания Совета Астраханской областной Думы, которое провел председатель регионального парламента Игорь Мартынов, был заслушан отчет Якова Фенькова об итогах деятельности комитета Думы по экономике и инвестиционной политике в минувшем году.

Как сообщил Яков Феньков, в течение года было проведено 13 заседаний комитета, рассмотрели 81 вопрос, 39 из которых затем были вынесены на рассмотрение депутатского корпуса Думы Астраханской области. Члены комитета также на заседаниях провели обсуждение по 133 проектам федеральных законов, 98 из них поддержали.

В 2025 году в рамках деятельности комитета были рассмотрены изменения в законопроекты в сферах туризма, транспортного обслуживания населения региона, правового регулирования земельных отношений в регионе.

Как сообщил глава комитета, в частности, по предложению Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина были пересмотрены максимальные размеры земельных участков, предоставляемых фермерским хозяйствам. Эти изменения позволили преодолеть ситуацию с невовлечением в оборот более 384 тыс. га сельхозземель, вызывающим деградацию неиспользуемых земель и, соответственно, недополучение арендных платежей в бюджеты. Глава региона предложил увеличить максимальные размеры участков для аренды в зависимости от направления деятельности: по растениеводству и рыбоводству –до 300 га, по выпасу животных – до 1500 га, по бесплатному предоставлению в собственность – сохранить текущий лимит в 150 га. Одобренная комитетом и депутатами мера открывает перспективы для вовлечения неиспользуемые земель в оборот, повышения эффективности сельского хозяйства, а затем увеличения доходов бюджетов и создания новые рабочих мест в области.

Также комитет провел рассмотрение и поддержал законопроект об изменении правил розничной продажи алкогольной продукции на территории Астраханской области. Этот документ направлен на защиту прав граждан на тишину, отдых и обеспечение правопорядка в местах проживания. В законе установлены условия, порядок ограничения времени розничной продажи спиртных напитков при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. В частности, в многоквартирных домах – ежедневно с 22:00 до 10:00 следующего дня; на прилегающих к многоквартирным домам территориях – ежедневно с 23:00 до 10:00 следующего дня.

Члены комитета в течение 2025 года проводили мероприятия по парламентскому контролю за исполнением положений статьи 3 Закона Астраханской области «О дорожном фонде Астраханской области». По итогам мероприятий была сформирована рекомендация Думы для регионального правительства и органов местного самоуправления принять меры по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования, учитываемых при расчете нормативов отчисления в бюджет Астраханской области от акцизов на топливо.

Еще одним направление работы по парламентскому контролю были мероприятия по исполнению положений регионального закона в части государственной поддержки деятельности, направленной на развитие туризма в Астраханской области. По результатам сформированы рекомендации региональному кабмину провести работу по синхронизации мероприятий, определенных Стратегией развития туризма в Астраханской области на период до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года.

Также в декабре 2025 года состоялось заседание экспертного совета при комитете, на котором рассматривался вопрос реализации на территории Астраханской области законодательства РФ в части повышению плодородия земель сельскохназначения.