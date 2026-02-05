Москвичку, собиравшуюся "поджечь Ленина", приговорили к четырем годам колонии

В Москве суд приговорил к четырем годам лишения свободы Ольгу Федосову, лжеминёрщицу. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей").

Следствие и суд установили, что Федосова в состоянии алкогольного опьянения пять раз звонила по телефону экстренных служб и сообщала, что у нее есть "полкило динамита", и что она собирается взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.

"Впоследствии женщина пояснила, что хотела продемонстрировать собутыльникам "свою крутость". Задержавшие Ольгу Федосову сотрудники полиции взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили", - сообщили в объединенной пресс-службе московских судов общей юрисдикции.