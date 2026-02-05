Прокуратура заставила компанию с Маршалловых Островов продать свои участки на Урале

Прокуратура через суд обязала организацию, учредителем которой является иностранная компания, продать земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что одному из ООО принадлежит четыре участка, относящиеся к категории сельхозземель. Они находятся в Белоярском районе и имеют общую площадь более 740 га. Между тем оказалось, что единственным учредителем этого общества с ограниченной ответственностью является компания, зарегистрированная в республике Маршалловы Острова.

По российским законам участки не могут принадлежать организации, учредителем которой является иностранное юридическое лицо. Прокуратура подала иск в суд.

Белоярский районный суд обязал данное ООО продать земельные участки с торгов. Сделать это нужно в течение 12 месяцев после вступления решения в законную силу. В прокуратуре пообещали, что будут держать ситуацию на контроле.