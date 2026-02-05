Мужчина, посадивший ребенка на цепь в Прикамье, предстанет перед судом

Следственный комитет прокомментировал историю с мальчиком, которого отчим посадил на цепь.

Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что на мужчину завели уголовное дело за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Таким образом мужчина надеялся "перевоспитать" мальчика, который "связался с дурной компанией и стал попрошайничать".

В СКР сообщили Накануне.RU, что расследование дела уже прекращено и оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Инцидент произошел в Краснокамске.

Следствием установлено, что в июле 2025 года в Краснокамске мужчина наказывал своего 10-летнего пасынка за провинности, лишая его свободы. Фигурант прикрепил металлическую цепь к ноге мальчика замком и зафиксировал другой конец на ножке двухъярусной кровати. Мальчик провел на цепи целую неделю, а в конце лета отчим таким же образом ограничил его свободу на несколько дней.

Кроме того, в отношении матери ребенка, которая знала о противоправных действиях сожителя, органами внутренних дел проводится процессуальная проверка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В рамках расследования уголовного дела следствием внесены в органы субъектов профилактики представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.